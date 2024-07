Amore olimpico per Paltrinieri e Fiamingo, entrambi a medaglia nel giro di un quarto d'ora. "Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto ancora" ha scherzato Greg, bronzo negli 800 stile. "Sono superfelice" ha aggiunto Rossella, oro nella spada a squadre. Eppure non sono l'unica "coppia medagliata" di Parigi: ci sono anche Gigi Samele e Olga Kharlan

Un quarto d'ora d'amore olimpico. È quello che ha unito Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, compagni nella vita e a medaglia quasi contemporaneamente. Greg bronzo negli 800 stile alle 21.18 alla Defense Arena, Rossella oro nella prova a squadre della spada alle 21.33 al Grand Palais. Un amore vincente, racchiuso nel pensiero di entrambi nella gara dell'altro. "Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto ancora" ha scherzato Paltrinieri. "Terzo oro per l'Italia e un bronzo per Greg, sono superfelice" ha aggiunto Fiamingo, venuta a conoscenza della medaglia del fidanzato proprio a bordo pedana.

Paltrinieri-Fiamingo, storia di un amore nato...alle Olimpiadi Da Tokyo a Parigi, le Olimpiadi sono sempre nel destino di Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri. La loro storia d'amore, infatti, è nata proprio ai Giochi Olimpici giapponesi del 2021. Tokyo galeotta, poi lo scatto tenero postato da Rossella insieme al nuotatore emiliano che l'aveva raggiunta in Sicilia per le vacanze. Tre anni insieme, tre anni di successi per entrambi culminati a Parigi con un risultato storico. Paltrinieri è diventato il primo nuotatore italiano a vincere una medaglia in tre edizioni consecutive delle Olimpiadi. Fiamingo, invece, ha vinto il primo oro olimpico in carriera dopo l'argento individuale a Rio de Janeiro 2016 e il bronzo a squadre a Tokyo. leggi anche Paltrinieri, altro podio negli 800 sl: è bronzo

Samele-Kharlan, l'altra coppia medagliata Eppure Paltrinieri e Fiamingo non sono l'unica "coppia medagliata" di Parigi 2024. Di mezzo c'è sempre la scherma, ma i protagonisti sono Luigi Samele e Olga Kharlan. Gigi ha conquistato il bronzo nella sciabola, diventando il primo italiano a vincere due medaglie in due edizioni consecutive nella prova individuale. Poi il bronzo della fidanzata Olga, anche lei nella sciabola, la prima medaglia per l'Ucraina a Parigi. Un amore che si intreccia con la guerra: quando scoppiò il conflitto tra Ucraina e Russia, infatti, Samele si avviò in auto verso Budapest per riabbracciare la sua Olga che oggi vive e si allena con lui a Bologna dopo la fuga a causa della guerra.