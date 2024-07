Colpo di scena, Paolini eliminata. Avanti Musetti

Risultato a sorpresa al terzo turno del calendario femminile del tennis. La slovacca Schmiedlova ha sconfitto in tre set (7-5, 3-6, 7-5) la nostra Jasmine Paolini. Ma non è l'unica big a cadere: Coco Gauff è stata eliminata 7-6, 6-2 dalla croata Donna Vekic. Buone notizie invece da Lorenzo Musetti che in mattinata si è qualificato per il terzo turno, grazie al successo in due set contro l'argentino Mariano Navone (7-6, 6-3)

PARIGI 2024, RISULTATI E NEWS DI OGGI LIVE