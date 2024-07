Musetti ai quarti: Fritz sconfitto in due set

L'azzurro non si ferma e raggiunge i quarti di finale del torneo olimpico di tennis. Musetti ha sconfitto in due set lo statunitense Fritz (6-4, 7-5). Ora in campo anche Vavassori/Errani nel doppio misto

Lorenzo Musetti è ai quarti del torneo olimpico di tennis, dopo il successo in due set contro lo statunitense Fritz (6-4, 7-5) in un'ora e 24 minuti. L'azzurro ha così bissato il successo ottenuto nei quarti a Wimbledon. Sfiderà uno tra Zverev e Popyrin. Il tennis italiano ritrova un protagonista tra i migliori otto all'Olimpiade ventotto anni dopo Renzo Furlan. Un altro risultato che dimostra l'eccellente stato di salute del nostro tennis: in ogni settimana del 2024 (tranne quella di Roma, dove ci sono arrivati però nel doppio Bolelli/Vavassori) almeno un italiano o un'italiana è arrivato nei quarti di finale di Atp, Wta oppure Olimpiade come in questo caso.