Errani/Paolini in semifinale nel doppio femminile

Le due azzurre battono nel doppio in due set (6-3,6-1) le britanniche Boulter/Watson e conquistano l'accesso alle semifinali. Per un posto in finale sfideranno le ceche Muchova e Noskova

Sorrisi azzurri più che mai nel tabellone di doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi. La coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini è in semifinale grazie alla netta vittoria sulle britanniche Boulter/Watson per 6-3, 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Le azzurre, teste di serie numero 3 del tabellone, sono andate avanti fin dalle fasi iniziali di primo set, con uno scambio di break e controbreak tra il secondo e il quarto game che gli ha permesso di trova un vantaggio difeso fino a fine parziale. Secondo set in discesa, con Errani e Paolini che hanno sempre strappato il servizio alle britanniche nel parziale, chiudendo la partita al primo match point. In semifinale la sfida contro le ceche Muchova e Noskova, in una partita che vale la prima medaglia nel tennis dalle Olimpiadi di Parigi 1924.