Il tennista italiano batte in due set il tedesco, campione olimpico in carica. Ora per Lorenzo, in semifinale, ostacolo Djokovic o Tsitsipas. Musetti è il primo italiano a raggiungere una semifinale nel tabellone maschile delle Olimpiadi dal 1924

Musetti-Zverev, la partita

Fin dai primi game Musetti sembra concentrato e pronto fisicamente: la prima di servizio entra sempre, mentre Zverev non riesce a incidere nelle fasi iniziali di scambio. L’azzurro va subito avanti di un break che difende fino al 5-4. Al momento di chiudere il parziale, la tensione si sente: Musetti si irrigidisce un po’ e concede il controbreak, ma sul 5-5 anche Zverev conferma tutte le proprie difficoltà e con un doppio fallo, uno smash sbagliato e un errore di dritto finisce nuovamente sotto nel punteggio. Per quanto ancora teso, questa volta Musetti rimane freddo, annulla due palle che avrebbero mandato Zverev al tiebreak e chiude il primo parziale per 7-5. In apertura di secondo set il campione uscente è sempre più affaticato fisicamente, complice il caldo soffocante sul Suzanne Lenglen, che Zverev, in quanto diabetico, sembra soffrire particolarmente. La partita procede senza particolari sussulti in risposta, fino al momento in cui, sul 4-3, 15-15, il tetto viene chiuso per eccessiva calura, tra l’altro durante il punto e senza avvisare i tennisti. L’interruzione e le mutate condizioni di gioco potrebbero favorire Zverev, ma Musetti non si scompone e, di nuovo, sul 5-5, approfittando di un altro game incerto giocato dal tedesco e sfruttando lo smash sbagliato dal numero 4 del mondo sulla occasione di 6-5, mette a segno un break prezioso, capitalizzato in un ultimo turno di servizio perfetto, con due ace e un rovescio vincente a chiudere una partita storica.