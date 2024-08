Biles da record, sesto oro olimpico

Con questo ulteriore successo Biles ha confermato la sua statura di leggenda della ginnastica artistica, con nove medaglie olimpiche, di cui cinque vinte a Rio nel 2016. Con questo sesto oro supera il prestigioso palmares della leggenda rumena Nadia Comaneci. Un primato che le apre la porta del club, molto esclusivo, degli atleti incoronati due volte ai Giochi Olimpici nella competizione individuale. E la sua collezione potrebbe crescere ancora, perché la 27enne, residente in Texas e allenata dai francesi Cécile e Laurent Landi, è in corsa per tre delle quattro prossime finali individuali, ad eccezione delle parallele asimmetriche. Sabato (volteggio) e lunedì (trave e corpo libero) seguiranno le finali degli attrezzi. Tre anni fa a Tokyo, la finale a squadre si trasformò per lei in un incubo. Si era arresa all'improvviso prima di rivelare che era affetta da un disturbo che le causava la perdita dell'orientamento nello spazio, pericolosa per le ginnaste. Biles è tornata alle competizioni solo due anni dopo, nell'estate del 2023 negli Stati Uniti, l'autunno successivo sulla scena internazionale, con una sorprendente quadrupla vittoria ai Mondiali di Anversa (Belgio). La sua collezione di medaglie, di cui 29 d'oro in totale tra mondiali e Olimpiadi, accumulata a partire dal 2013, rimane senza rivali.