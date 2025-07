Olimpiadi Milano-Cortina 2026, -200 giorni: "Realizzazione opere a pieno ritmo"

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina prenderanno il via tra sei mesi e Simico, la società che si sta occupando di realizzare le opere connesse ai Giochi, ha trasmesso in una nota come stanno procedendo i lavori. Il Commissario e Ad, Fabio Saldini, in una nota ha spiegato: "Procede a pieno ritmo la realizzazione delle 96 opere per un finanziamento complessivo di 3,4 miliardi di euro". Ha poi continuato: "Mancano sei mesi e cresce l'emozione per le Olimpiadi. Ringrazio le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano con la massima serietà e professionalità per raggiungere gli obiettivi prefissati. I primi risultati sono sotto gli occhi di tutti, dallo Stadio del Ghiaccio, allo Sliding Centre, dalle piste in Valtellina ai Trampolini di Predazzo. Questo evento non è solo la celebrazione dello sport, ma un'opportunità per costruire un futuro migliore per le nostre comunità, promuovere la cultura e la solidarietà e per lasciare un'eredità duratura per le generazioni future".