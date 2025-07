Abodi: "Roma può puntare a Olimpiadi 2036 o 2040"

Roma può tornare a sognare le Olimpiadi. A dirlo è il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, nella prossima puntata di Un Altro Pianeta, il podcast di Hoara Borselli prodotto da Simple Communication. Nell’estratto pubblicato oggi in anteprima sui canali social del programma, Abodi rilancia una visione ambiziosa per la Capitale: “Il decennio che inizierà tra 5 anni ci metterà nella condizione, nelle edizioni 2036 e 2040, di avere una possibilità. Vuol dire saper gestire, programmare, pianificare la responsabilità. Sarebbe una sfida che varrebbe la pena cogliere e lanciare.”

