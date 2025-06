Chi sono gli otto candidati

Ci sono otto candidati alla presidenza, un record. Spicca l'assenza di una donna e l'età venerabile dei candidati che in media hanno oltre 71 anni di età. Poche le speranze dei due rappresentanti del mondo dell'equitazione Bartalucci e Checcoli, di Giancamilli che viene dal pentathion, del medico sportivo Macchiarola e dell'avvocato Carlo lannelli, padre di Giovanni, ciclista morto in un incidente durante una gara. Sono tre i candidati che si giocano la presidenza. Si annuncia un duello serratissimo fra Luca Pancalli, presidente del comitato paralimpico ed ex commissario straordinario della federcalcio e Luciano Buonfiglio, presidente della federazione canoa e kayak, ex atleta nazionale, dirigente aziendale nel settore assicurazioni e già vicepresidente Coni. Pancalli si è presentato come il candidato della discontinuità, con l'idea di una leadership non accentratrice. Viene dato come il più vicino all'attuale governo. Buonfiglio punta su una evoluzione del Coni, con gli atleti al centro di tutto. Su di lui potrebbero convergere molte preferenze di chi ha appoggiato Malagò in questi anni. Tutti vogliono dialogare con Sport e Salute. 81 grandi elettori, maggioranza assoluta di 41 voti per vincere alla prima votazione, come da tradizione. Se nessuno ci riesce ecco che le possibilità di Franco Carraro, 85 anni, diventerebbero concrete. Il suo curriculum, sportivo e non, non ha eguali, è già stato presidente di tutto. Parte come l'ago della bilancia, in attesa di rompere eventualmente l'equilibrio tra i due favoriti.