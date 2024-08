La coppia azzurra formata da Jasmine Paolini e Sara Errani si gioca l'accesso alla finale di doppio delle Olimpiadi: di fronte ci saranno le ceche Muchova e Noskova. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Il tennis azzurro mantiene ancora vive grandi speranze di medaglie ai Giochi. Lato maschile abbiamo Lorenzo Musetti che se la vedrà contro Djokovic, mentre tra le donne tutte le attenzioni sono rivolte alla coppia composta da Jasmine Paolini e Sara Errani che si giocheranno l'accesso alla finale di doppio nell'incrocio con le ceche Muchova-Noskova. Le azzurre insieme hanno già conquistato tre titoli WTA, mentre nell'ultima finale al Roland Garros si sono dovute arrendere davanti a Coco Gauff e un'altra ceca, Siniakova, che non sarà però in campo sabato. Muchova e Noskova, infatti, si sono qualificate battendo la coppia Hsieh-Tsao di Taiwan e saranno l'ultimo ostacolo per le italiane prima della finale.