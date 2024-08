Alcaraz è il primo finalista: Auger-Aliassime ko

Lo spagnolo è il primo finalista del torneo singolare maschile di tennis. Il numero 3 del ranking Atp in semifinale ha travolto il canadese Felix Auger-Aliassime in due set con il punteggio di 6-1 6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Ora Alcaraz attende di conoscere il suo avversario in finale: sarà il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic in programma alle 19