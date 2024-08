Il percorso olimpico di Team USA sta rispettando le previsioni e, dopo le vittorie con Serbia e Sud Sudan, i ragazzi agli ordini di coach Steve Kerr hanno già vinto il loro girone e si sono qualificati per i quarti. Qualcuno, come Bam Adebayo, si concede delle distrazioni, mettendosi alla prova in altri sport olimpici. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Che Team USA dominasse a Parigi era una previsione facile e, almeno nelle prime partite del girone di qualificazione, la nazionale a stelle e strisce ha ampiamente rispettato il copione. Le larghe vittorie contro Serbia e Sud Sudan hanno regalato ai ragazzi di coach Steve Kerr il primo posto nel gruppo C e la matematica qualificazione ai quarti di finale. Così, in attesa dell’ultima sfida della fase a gironi contro Porto Rico in programma sabato, le stelle NBA sbarcate in Francia si distraggono un po’. E, nel caso di Bam Adebayo, approfittano della presenza dei colleghi di altri sport per mettersi alla prova in discipline che poco o nulla hanno a che vedere con il basket. Il centro dei Miami Heat ha infatti speso buona parte della giornata di riposo tra una partita e l’altra per provare qualche colpo di scherma. L’aspetto più difficile per Adebayo? “Con la maschera non riesco a vedere l’espressione facciale del mio avversario”. La pedana, insomma, per ora può attendere, perché il lungo di Team USA ha ancora molto da sgomitare sotto i canestri a Parigi e dall’altra parte dell’Atlantico.