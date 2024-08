La sua Grecia attende la chiusura del girone C con le partite che coinvolgono oggi Stati Uniti, Porto Rico, Serbia e Sud Sudan per capire se riuscirà a strappare un posto ai quarti. Intanto, però, Giannis Antetokounmpo si sta comunque godendo alla grande l’esperienza olimpica. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Il torneo della Grecia era partito in salita, e le sconfitte con Canada prima e Spagna poi sembravano aver già decretato la parola fine per l’avventura olimpica dei ragazzi allenati da Vassilis Spanoulis. La sorprendente vittoria 77-71 sull’Australia di ieri, insieme a una serie di combinazioni nelle classifiche dei tre gironi, ha però riaperto uno spiraglio di luce. I greci dovranno ora attendere i risultati finali del gruppo C per capire se sarà possibile strappare un posto ai quarti. Nel frattempo, tuttavia, la stella della squadra sembra godersi le Olimpiadi a prescindere dall’andamento delle singole gare. “Sto cercando di godermi ogni momento” ha dichiarato Giannis Antetokounmpo dopo la vittoria sull’Australia, “ricordo di aver mandato un messaggio a mia moglie già dopo il primo giorno di Olimpiadi: non riesco a smettere di sorridere”.