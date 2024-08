Evenepoel, storico bis prova in linea-cronometro

Il belga- dopo aver conquistato la cronometro - si è imposto anche nella prova in linea a Parigi. E' la prima volta che succede nella storia del ciclismo olimpico maschile che un corridore si imponga in entrambe le corse. Medaglia d'argento e di bronzo per la Francia con Madouas e Laporte

Impresa del fuoriclasse belga Remco Evenepoel, che ha vinto per distacco la prova in linea su strada di Parigi 2024. Una settimana fa si era imposto anche nella cronometro individuale e quindi realizza una doppietta finora inedita alle Olimpiadi nel ciclismo maschile. L'argento è andato alla Francia con Valentin Madouas, staccato di 1'11". Così come il bronzo con il terzo posto di Christophe Laporte (+1'16"). Alberto Bettiol è stato il migliore degli italiani in gara, con il 23° posto a 2'20" dalla medaglia d'oro Evenepoel.