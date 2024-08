Parigi 2024, il programma del 3 agosto

Sabato 3 agosto è il turno di Jacobs, che con Ali correrà i 100m. Torna anche Greg Paltrinieri, impegnato nei 1500m stile libero insieme a de Tullio. Esordio anche per il ciclismo su strada, mentre è big match dell'Italvolley maschile contro la Polonia. Ma c'è anche di più: di seguito, il programma completo della giornata. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Prosegue il cammino olimpico della spedizione azzurra: sabato 3 agosto è il giorno dell'esordio di Jacobs nei 100m insieme ad Ali; sempre nell'atletica Stecchi disputerà le qualificazioni del salto con l'asta. Continuano le gare di golf con Manassero e Migliozzi e di tiro sportivo skeet con Cassandro e Rossetti, mentre esordiranno nello skeet Bacosi e Bartolomei. La squadra mista di judo si contenderà un posto ai quarti contro l'Ungheria, mentre le azzurre della sciabola sfideranno ai quarti l'Ucraina. Nel nuoto tornano Paltrinieri e de Tullio, questa volta nei 1500m. Curtis nuoterà i 50m stile libero, mentre scenderanno in vasca anche le staffette maschili e femminili 4x100. Nel ciclismo su strada Bettiol, Mozzato e Viviani gareggeranno per medaglia. Continuano le gare di vela con Chiavarini nel dinghy maschile, Benini Floriani in quello femminile e Berta e Festo nel misto. Debutto olimpico per Banti e Tita nel multiscafo misto. Nel kayak cross è il turno di Bertoncelli, Horn e de Gennaro. Nel pomeriggio l'Italvolley di De Giorgi sarà impegnata nel big match contro la Polonia e il Settebello contro la Romania.

Di seguito, il programma completo della giornata, in grassetto gli atleti italiani e le gare che danno medaglia.