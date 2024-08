Due grandissimi nei rispettivi ruoli: Daniele Santarelli, Ct della Turchia, ma anche allenatore di Conegliano, è tra gli allenatori migliori al mondo, se non il migliore in assoluto. Stessa cosa si può dire per Monica “Moki” De Gennaro, libero azzurro e delle Pantere. I due sono anche marito e moglie, ma non è la prima volta che si sfidano…