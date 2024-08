C'è stato un episodio di fair play bellissimo alle Olimpiadi di Parigi, durante una partita di pallamano tra Brasile e Angola. La brasiliana Tamires Morena ha portato in braccio fuori dal campo la sua avversaria Albertina Kassoma infortunatasi sabato. Il Brasile era già avanti di dieci gol nell'ultima partita di pallamano femminile del turno preliminare del Gruppo B quando la capitana dell'Angola Albertina Kassoma è caduta a terra dopo aver sbagliato un tiro. Kassoma è rimasta a terra e ha ricevuto le cure mediche per il ginocchio infortunato. Poi ha provato a rialzarsi: Morena è interventuta e ha sollevato da terra la sua avversaria, accompagnandola verso il lato del campo. Il gesto di Morena è stato accolto da una grande ovazione da parte del pubblico presente all'interno della South Paris Arena 6. "L'infortunio è avvenuto vicino a me. Ho continuato a giocare all'inizio perché non pensavo fosse così grave", ha detto Morena, la cui squadra brasiliana ha battuto l'Angola 30-19. "Quando l'ho vista a terra, ho pensato che non sarebbe riuscita a rialzarsi, perché è molto raro cadere e non rialzarsi. Albertina è una mia amica da molti anni. Giochiamo entrambe in Romania. Non potevo non aiutarla, perché sapevo che sarebbe stato molto difficile per lei lasciare il campo".