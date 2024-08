Quando Team USA è sbarcato in Francia ormai una decina di giorni fa, l’obiettivo era chiaro: conquistare il primo posto nel girone C di qualificazione in modo da far sì che le altre teste di serie finissero nel lato opposto del tabellone dei quarti. Missione compiuta con le tre larghe vittorie su Serbia, Sud Sudan e Porto Rico. Ora, per i ragazzi di Steve Kerr, si prospetta un incrocio con il Brasile, squadra solida ma tutt’altro che irresistibile, e una eventuale semifinale con la vincente della gara tra la Serbia, per l’appunto già battuta senza troppi problemi nel girone, o l’Australia. Dall’altra parte del tabellone, come detto, sono finite le squadre che in teoria potrebbero dare più fastidio agli americani. Alla vigilia, la lista di queste antagoniste era capeggiata dai padroni di casa della Francia. Ora, però, nel passare in rassegna le possibili future avversarie, il capitano e leader di Team USA non sembra ritenere Victor Wembanyama e compagni una vera minaccia.