Triathlon, annullato altro allenamento nella Senna

Come già successo ieri, anche l'allenamento di oggi nella Senna per gli atleti che domani prenderanno parte alla staffetta mista di triathlon è stato cancellato. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo fatto ieri sera, alle 19.30, dai delegati della Federazione internazionale, del Comitato organizzatore e del Cio oltre che delle autorità locali. Le forti piogge cadute su Parigi nelle notti del 31 luglio e dell'1 agosto hanno provocato un abbassamento della qualità dell'acqua.

La nota degli organizzatori

Gli organizzatori hanno rilasciato una dichiarazione in cui si legge: "È stata presa la decisione di annullare la frazione di nuoto della familiarizzazione al triathlon, che avrebbe dovuto tenersi il 4 agosto alle 8 del mattino. Date le forti piogge delle notti del 31 luglio e del 1° agosto, che sono state particolarmente intense a monte di Parigi, vediamo ancora un impatto sulla qualità dell'acqua. Ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni nelle prossime ore, ma non a un livello tale da consentire la familiarizzazione con il nuoto prevista per domenica".