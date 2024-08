Gioia Errani e Paolini: "E ora è medaglia d'oro!"

Il primo oro olimpico del tennis italiano porta le firme di Sara Errani e Jasmine Paolini, che vincono la finale di doppio contro le russe Andreeva e Shnaider battute 2-6, 6-1, 10-7. Una giornata memorabile per lo sport azzurro: "È stata pazzesca per come era andato il 1° set - hanno detto le nostre ragazze -, è stata dura ma l'abbiamo tirata su e siamo troppo felici"

Una giornata storica per il tennis italiano, che festeggia la prima medaglia d'oro di sempre conquistata alle Olimpiadi. Il merito è di Sara Errani e Jasmine Paolini, coppia azzurra del doppio femminile, che completa una scalata da applausi battendo in finale le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Nonostante il 1° set concesso alle avversarie (6-2), le nostre ragazze festeggiano in rimonta col 6-1 del 2° parziale e soprattutto il 10-7 ottenuto nel super tie-break. Sara Errani centra il personalissimo Career Golden Slam e racconta nell'immediato post-partita: "Questa è pazzesca per come è andata dopo il 1° set. È stata dura, l’abbiamo tirata su e siamo troppo felici".