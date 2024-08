Qui si fa la storia

Perché quella di Alice D'Amato è la prima medaglia d’oro della ginnastica artistica femminile nella storia delle Olimpiadi. Non solo: in generale sono appena arrivate la quarta e la quinta medaglia al femminile in assoluto (contando anche il bronzo di Manila Esposito) dopo l'argento ad Amsterdam nel lontanissimo 1928 nel concorso a squadre, l'argento di Vanessa Ferrari a Tokyo 2020 e il recentissimo argento nella gara a squadre proprio a Parigi 2024, con sempre Alice D'Amato e Manila Esposito in squadra insieme ad Angela Andreoli, Elisa Iorio e Giorgia Villa.