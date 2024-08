La gara alla trave non l'ha vista trionfare, ma Simone Biles non fa un dramma per il suo quinto posto. Anzi, la straordinaria ginnasta americana applaude l'impresa di Alice D'Amato e Manila Esposito, rispettivamente oro e bronzo. Dopo la fine degli esercizi, è stata una delle prime ad abbracciare le azzurre, specialmente D'Amato, incredula e in lacrime per l'impresa raggiunta. Successivamente ha aggiunto: "Sono super-eccitata e orgogliosa per loro. Hanno fatto un esercizio fantastico e saranno d'esempio per le giovani ginnaste italiane". Un ulteriore attestato di stima e riconoscimento in una giornata destinata a essere ricordata per sempre nella storia della ginnastica artistica italiana.

