L'atleta belga aveva accusato un malore e tutto il team si era ritirato dalla staffetta triathlon (gara poi vinta dalla Germania). Il messaggio sui social: "Sto ricevendo buone cure e sto recuperando, sono solo molto dispiaciuta per la squadra e di finire così l'Olimpiade". Il caso ha riacceso le polemiche sulle acque della Senna

"Sto ricevendo buone cure e sto recuperando, sono solo molto dispiaciuta per la squadra e di finire così l'Olimpiade". È questo il messaggio postato via social dalla triatleta belga Claire Michel, 35 anni, messa ko da un malore che ha portato il Comitato belga al ritiro di tutta la squadra dalla gara del triathlon misto poi disputata nella mattinata di oggi (lunedì 5 agosto) e vinta dalla Germania, con l'Italia in sesta posizione. Il caso, ovviamente, ha riacceso le polemiche sulle acque della Senna.

La ricostruzione L'atleta - nella foto social circondata dai tre colleghi compagni di squadra - lamentava problemi di stomaco e intestino ed è ricoverata in ospedale da quattro giorni. In un comunicato, il Comitato belga aveva già affermato di "sperare", insieme con la federazione nazionale, "che per le prossime competizioni di triathlon ai Giochi olimpici vengano tirate le dovute conseguenze". Claire Michel aveva partecipato alla gara di triathlon femminile lo scorso mercoledì, mentre gli allenamenti e le gare di triathlon del programma olimpico erano state più volte rimandate a causa dell’inquinamento da escherichia coli nelle acque della Senna che vengono testate ogni giorno.

Cos'è l'escherichia coli e i sintomi Come si legge sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità: "Escherichia coli (E. coli) è una specie batterica che vive normalmente nell’intestino umano e degli animali. Si trova naturalmente anche nell’ambiente, nelle acque e negli alimenti. Sebbene la maggior parte dei ceppi siano innocui per la salute umana, alcuni sono dotati di caratteristiche particolari che li rendono in grado di causare malattia, talvolta anche grave, tra questi gli isolati di E coli produttori di Shiga tossina (STEC). L'infeszione da STEC può causare dolore addominale intenso, diarrea (spesso con sangue) e vomito. La maggior parte delle persone con infezione da STEC guarisce spontaneamente ma se ad essere colpite sono le persone vulnerabili, come i bambini, la malattia può avere un decorso grave e portare anche a serie conseguenze a breve e a lungo termine per la salute della persona colpita. Le infezioni da STEC possono trasmettersi in vari modi, tra cui: consumo di alimenti contaminati, contatto con animali infetti, ingestione di acqua contaminata, contatto con persone infette.