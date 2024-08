Vola a Parigi con un giorno di ritardo Gimbo Tamberi: dopo aver posticipato la partenza per un possibile calcolo renale, in mattinata è decollato verso la Francia, dove proverà a difendere l'oro conquistato a Tokyo. Le qualificazioni del salto in alto si terranno mercoledì 7 agosto, mentre la finale sarà sabato 10 agosto

Gimbo Tamberi è in partenza: dopo le preoccupazioni di ieri sulle sue condizioni, il campione olimpico è decollato in mattinata da Formia in direzione Parigi. Il viaggio era in programma ieri, ma una visita in ospedale a causa di un probabile calcolo renale ha fatto sì che lo posticipasse. La situazione è sotto costante controllo da parte dello staff medico federale, con l'atleta che ribadisce come cercherà di difendere l'oro di Tokyo in qualunque condizione.