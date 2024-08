" Domani sarà molto probabilmente la gara più difficile di tutta la mia vita . Lotterò con tutto me stesso". A poche ore dal debutto a Parigi 2024 , dove difenderà il titolo olimpico conquistato tre anni fa a Tokyo, Gianmarco Tamberi si affida ai social per esprimere le sue sensazioni. Il saltatore marchigiano aveva ritardato la partenza per la Francia a causa di un malessere, con febbre e un probabile calcolo renale . Atterrato a Parigi lunedì in serata, appena arrivato al villaggio olimpico, Tamberi era stato visitato dai medici dello staff sanitario azzurro, che continuano a monitorare il suo stato di salute.

"Lotterò con tutto me stesso, cuore e testa fanno la differenza"

"Challenge accepted! Domani sarà molto probabilmente la gara più difficile di tutta la mia vita. Ora non si tratta più di sapere come io stia, ma di che cosa sarò in grado di fare! Lotterò con tutto me stesso, certo che il lavoro fatto fino a 3 giorni fa non può essere sparito nel nulla. Ho sempre detto che il cuore e la testa fanno la differenza, ora semplicemente è arrivato il momento di dimostrarlo! Ore 10.05 am, so che non dovrei chiedervelo, ma adesso come adesso ho davvero bisogno di sentire il vostro sostegno. Ho bisogno di sapere in quanti domani mattina scenderanno in pedana al mio fianco. Voi siete la mia forza, e ora, di quella forza, ne ho bisogno più che mai!"