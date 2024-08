Dopo il girone chiuso in testa con tre successi in altrettanti incontri, le ragazze allenate da Julio Velasco cercano la qualificazione alle semifinali di questi Giochi di Parigi 2024. L’avversario dei quarti di finale è la Serbia della fuoriclasse Boskovic e del Ct italiano Giovanni Guidetti. Chi vince, trova la Turchia. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

