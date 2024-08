Parigi 2024, il programma del 6 agosto

Riflettori puntati sul salto in lungo: Furlani in finale tra gli uomini, Iapichino nelle qualificazioni tra le donne. Finali anche per Pietro Arese nei 1500m e Sara Fantini nel lancio del martello. Medal Race nella vela con Benini Floriani e Chiavarini, gara da dentro o fuori per l'Italvolley femminile con la Serbia. Il programma completo di martedì 6 agosto. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Dall'atletica alla vela, passando per il volley e non solo. Sarà un super martedì azzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024 con i riflettori puntati soprattutto sullo Stade De France. In serata ci saranno le finali del salto in lungo maschile con Mattia Furlani, dei 1500m maschili con Pietro Arese e del lancio del martello femminile con Sara Fantini. Al mattino, invece, attesa per Larissa Iapichino, impegnata nelle qualificazioni del salto in lungo femminile. L'attenzione, però, sarà anche sulle acque di Marsiglia dove sono in programma le Medal Race nell'ILCA 6 e nell'ILCA 7, rispettivamente con Chiara Benini Floriani e Lorenzo Brando Chiavarini. Tra gli altri appuntamenti, spazio alle semifinali dell'inseguimento a squadre del ciclismo su pista: l'Italia vuole confermarsi dopo Tokyo, ma dovrà battere l'Australia in semifinale. Debutta Matteo Zurloni nell'arrampicata sportiva, mentre nella canoa sprint spazio a Casadei-Tacchini nel doppio 500m. Gara da dentro o fuori, invece, per l'Italvolley di Julio Velasco: le ragazze azzurre affronteranno la Serbia nei quarti di finale. Ultima gara del girone, infine, per il Setterosa contro i Paesi Bassi.

Di seguito, il programma completo della giornata, in grassetto gli atleti italiani e le gare che danno medaglia.