Inseguimento a squadre, azzurri di bronzo!

L'Italjet del ciclismo su pista non fallisce l'obiettivo. I ragazzi dell'inseguimento a squadre maschile conquistano la medaglia di bronzo battendo la Danimarca dopo un recupero favoloso. Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Milan e Jonathan Milan vincono alla grande la finale per il terzo posto. L'oro è stato vinto dall'Australia che nella finale ha superato la Gran Bretagna. Con il bronzo nell'inseguimento a squadre, Filippo Ganna diventa il sesto uomo di sempre a conquistare una medaglia su strada (argento nella cronometro) e su pista nella stessa edizione dei Giochi Olimpici.

Ganna: "Bronzo che vale più di un oro"

"Questo bronzo vale molto più di un oro perché quando le cose vanno in modo diverso restano in pochi. Non è mai facile ripetersi a massimi livelli". Filippo Ganna commenta così la vittoria del bronzo nell'inseguimento a squadra su pista alle Olimpiadi di Parigi. "E' sempre facile salire sul carro dei vincenti. A Tokyo avevamo un po' sorpreso e dopo ieri siamo caduti a tanti... ma nulla è scontato soprattutto a questi livelli - sottolinea Ganna - Oggi bisogna dire grazie ai nostri compagni, allo staff. Alle persone che si sono sempre fatti in quattro, hanno sacrificato la famiglia e tutto e sono stati con noi in ritiro. E grazie a questi altri tre scalmanati che ti fanno sempre tornare".