Serata amara per i colori azzurri: Tortu e Desalu chiudono al quarto posto le rispettive semifinali e sono fuori dalla finale dei 200m. Eliminazione choc per Simonelli nei 110 ostacoli: un errore al termine di un'ottima gara compromette la sua prova, niente finale. Male anche Sibilio nei 400 ostacoli. Tamberi e Sottile sono in finale nell'alto, Molinarolo sesta nell'asta PARIGI 2024, RISULTATI E NEWS LIVE

Tortu e Desalu fuori dalla finale dei 200m, Simonelli che non centra quella dei 110 ostacoli. E' una serata che porta all'Italia dell'atletica grosse delusioni, che arrivano soprattutto dai velocisti più attesi. Un piccolo sorriso ce lo regala Elisa Molinarolo, con il suo sesto posto nella finale di salto con l'asta, accompagnato dal suo personale.



Tortu e Desalu fuori dalla finale dei 200m Partiamo dai 200m che vedevano in pista Fausto Desalu e Filippo Tortu per l'Italia. Il primo chiude al quarto posto la sua batteria correndo in 20.37, spera nel ripescaggio ma alla fine risulterà il primo degli esclusi. Fa peggio Tortu, anche lui quarto nella sua batteria di semifinale ma con un tempo peggiore (20.54). Entrambi sono fuori dalla finale dei 200m. "La finale era alla mia portata visti i risultati, certo brucia un po', ma ce l'ho messa tutta", il commento di Tortu. "Ora pensiamo alla staffetta". "Brucia essere il primo degli esclusi", ha detto invece Desalu, "ma dieci anni fa nessuno avrebbe mai detto che sarei arrivato a un passo dalla finale. Per questa volta va bene così".

Simonelli manca la finale dei 110 ostacoli Forse brucia ancora di più l'eliminazione choc di Lorenzo Simonelli, che nella sua batteria di semifinale dei 110 ostacoli chiude al quinto posto a causa di un errore al nono ostacolo, quasi al termine di una gara condotta benissimo. Un piazzamento che non gli consente nemmeno di sperare nei ripescaggi e che lo vede fuori da una finale che sembrava ampiamente alla sua portata. “Mi rode tantissimo, non mi passerà facilmente”, le sue prime parole dopo la prova. “Ho fatto degli errori in gara che non so come sia possibile. Mi sentivo bene, la prima parte di gara l'ho fatta molto forte, poi ho preso il nono ostacolo e buttato tutta la gara e tutta la stagione. Non doveva succedere oggi, la finale la volevo. Mi dispiace per me e per tutti voi che ci credevate con me”. Delusione anche per Alessandro Sibilio che non ripete la magica prova degli Europei di Roma e chiude al sesto posto con un deludente 48.79 nella semifinale dei 400 ostacoli.

Molinarolo sesta nell'asta Nella finale di salto con l'asta femminile Elisa Molinarolo chiude con un bellissimo sesto posto, facendo registrare anche il suo nuovo primato personale a 4.70, commettendo poi tre errori a 4.80. Quattordicesimo posto, invece, per Roberta Bruni che non è andata oltre 4.40. Nel salto triplo Andy Diaz è l'unico tra gli azzurria rientrare tra i migliori dodici, pur non raggiungendo la misura standard (17.10m, lui si è fermato a 16.79m). Niente da fare, invece, per Andrea Dallavalle (16.65, 19° posto) ed Emmanuel Ihemeje (16.50, 20° posto).

Salto in alto, Tamberi e Sottile in finale Attesissima era la prova del portabandiera azzurro Gimbo Tamberi, reduce dal ricovero per dei calcoli renali e impegnato nelle qualificazioni per la finale di salto in alto con Stefano Sottile. Nonostante i tre errori nei salti per superare i 2.27, i due azzurri si sono qualificati per la finale (sabato sera alle 19.10), con la misura di 2.24. “Oggi è stato uno schifo, ma sabato sarà un’altra gara”, ha assicurato Tamberi. “Bisognava andare in finale, avevo detto che sarebbe stata dura perché tre giorni fa ero in un letto di ospedale".

Marcia, staffetta: Palmisano-Stano sesti Dopo le delusioni nelle prove individuali, Massimo Stano e Antonella Palmisano non sono riusciti a riscattarsi nella prova di marcia a staffetta mista, chiudendo al sesto posto, a 3'21'' dai primi. Al termine della prova Palmisano ha annunciato: "Ho avuto il covid, ma non lo abbiamo fatto trapelare e sono sempre stata monitorata. Oggi comunque mi sentivo meglio rispetto alla gara del 1° agosto, ma nel finale ho pagato il conto”.

Tecuceanu, Cavalli e Vissa ok Approda nella semifinale degli 800m Tecuceanu, qualificato dopo aver chiuso al secondo posto la sua batteria. Simone Barontini (quarto nella sua batteria) dovrà invece passare dai ripescaggi per raggiungere la semifinale. Nei 1500m femminili centrano la semifinale Ludovica Cavalli e Sintayehu Vissa dopo le serie di ripescaggi. Cavalli chiude al secondo posto la prima serie (in cui viene eliminata invece Federica Del Buono), Vissa vince la sua.