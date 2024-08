Olimpiadi Parigi 2024, i risultati degli italiani

Niente da fare per Massimo Stano e Antonella Palmisano: nella staffetta mista della marcia gli azzurri accarezzano per qualche chilometro la medaglia di bronzo, ma alla fine chiudono al 6° posto. Nel salto in alto Tamberi e Sottile si fermano a 2.24m ma sono in finale. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

