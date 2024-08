L’ultimo incontro in ordine cronologico è quello dei quarti di finale di Nations League, vinto dalla Francia al tie-break ma contro un’Italia priva dei titolari che oggi saranno in campo. Sempre in VNL, altra vittoria francese nella fase ai gironi ancora per 3-2. È però a favore degli azzurri lo scontro diretto nella semifinale europea del 2023 (3-0),così come quello ai quarti dei Mondiali del 2022, poi vinti da Giannelli e compagni, con il 15-12 al tie-break