Oltre al danno, potrebbe aggiungersi la più classica delle beffe, perché nel finale della sconfitta contro la Serbia che è costata la qualificazione alla sua Australia , Josh Giddey è ricaduto male nel tentativo di andare a rimbalzo e ha lasciato il campo zoppicante . L’entità dell’infortunio , al momento, non è ancora nota , ma a prescindere il danno fisico sarebbe comunque inferiore a quello inferto al morale del nuovo giocatore dei Bulls . Ci sono infatti modi diversi di perdere, e subire una sconfitta al supplementare dopo essere stati avanti anche di 24 punti è uno dei peggiori possibili. Lo sa bene l’ex Thunder, uno dei migliori tra i Boomers a Parigi 2024 , che dopo l’uscita di scena dai giochi non ha nascosto la sua delusione .

Un torneo eccellente e un finale da lacrime di rabbia

Con i suoi 17.5 punti, 7.8 rimbalzi e 6 assist di media a partita, oltre a un per lui strabiliante 47.4% al tiro da tre, Giddey è stato il vero motore dell’Australia alle Olimpiadi. Un torneo disputato a livelli eccellenti dopo una stagione NBA contraddistinta da alti e bassi e chiusa con il passaggio da Oklahoma City a Chicago. Le prestazioni personali, però, non sembrano rappresentare un motivo di consolazione sufficiente per l’australiano. “Abbiamo avuto così tante occasioni per vincere” ha dichiarato Giddey, trattenendo a stento le lacrime nell’immediato dopo partita, “mi spezza il cuore anche solo pensare che dovrò aspettare altri quattro anni”. E, dopo aver ribadito l’apprezzamento per quanto messo in campo insieme ai compagni,Giddey ha concluso amaramente: “Perdere così fa schifo”.