Alla fine, come si usa dire, tutto è bene ciò che finisce bene. Eppure, nonostante la esaltante vittoria per 82-73 con cui la Francia ha ribaltato il pronostico, sconfitto il Canada e conquistato la semifinale olimpica, in casa francese tira un’aria non proprio serena. La scelta per molti versi clamorosa operata da coach Vincent Collet con l’esclusione dei due veterani Rudy Gobert e Evan Fournier dal quintetto iniziale, ha infatti dato i suoi frutti sul campo, ma ha anche lasciato diversi strascichi nello spogliatoio. E al centro di un vero e proprio caso è finito soprattutto Gobert, che contro il Canada oltre a partire dalla panchina ha giocato meno di 4 minuti. Sulla sua assenza dallo starting five dei padroni di casa, così come sul suo modesto utilizzo durante la gara, resta un velo di mistero.