Fiume balneabile, ma l'Italia non rischierà prima della gara. Dopo l'annullamento di ieri, infatti, l'allenamento di ricognizione nella Senna in vista della 10 km di nuoto in acque libere prevista per giovedì (per le donne) e venerdì (per gli uomini), è stato regolarmente autorizzato viste "le analisi sulla qualità dell'acqua i cui risultati sono conformi". A renderlo noto, attraverso un comunicato, gli organizzatori di Parigi 2024 dopo che la "World Aquatics" ha confermato il suo ok allo svolgimento dell'allenamento dalle 7:30 alle 9:30. Quattro ragazzi junior della Francia hanno fatto da apripista, mentre gli azzurri in gara (Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri), hanno optato per rifinire la preparazione presso una piscina del circuito olimpico. La decisione è stata presa dal Ct Rubaudo, dal tecnico Antonelli e dagli stessi atleti in accordo con la dirigenza federale.