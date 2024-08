Nuoto, Taddeucci bronzo nella 10km femminile

Subito una medaglia in questo giovedì, grazie a una splendida Ginevra Taddeucci, che nella Senna delle tante polemiche dei giorni scorsi conquista il bronzo nella 10km in acque libere di nuoto femminile. Si tratta della 28esima medaglia azzurra in questi Giochi. Ottimo anche il sesto posto dell’altra azzurra. Giulia Gabrielleschi. A conquistare l’oro, l'olandese Van Rouwendaal, argento all'australiana Johnson

