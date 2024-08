La testata britannica cita fonti della federazione americana, che hanno confermato come l'oro olimpico dei 100 metri Noah Lyles ha corso la finale dei 200 (bronzo per lui) col Covid. E' stato testato a fine gara, dopo che aveva accusato un lieve malore, mostrando difficoltà respiratorie. Era poi stato portato fuori dalla pista in carrozzina

OLIMPIADI, I RISULTATI IN DIRETTA