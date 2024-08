Parigi 2024, il programma dell'8 agosto

Riflettori puntati su Iapichino nel lungo e sul Nacra-17, con la Medal Race per la coppia Tita-Banti. L'Italvolley di Velasco sfida la Turchia per un posto in finale, mentre Zurloni sogna una medaglia nell'arrampicata sportiva. Debuttano le 4x100 di atletica, iniziano le gare di nuoto di fondo e Viviani sogna in grande nell'omnium. Di seguito, il programma completo della giornata. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

È il giorno delle staffette 4x100 a Parigi, con l'Italia al maschile che difende il titolo olimpico vinto tre anni fa a Tokyo. Jacobs e compagni saranno impegnati nelle qualificazioni, così come la 4x100 femminile. In chiave atletica sarà, soprattutto, il giorno della finale di Larissa Iapichino, a caccia di una medaglia nel salto in lungo. Dopo il rinvio per assenza di venta, toccherà oggi alla coppia Tita-Banti nella Medal Race del Nacra 17 per l'oro-bis, mentre sulla pista del Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines riflettori puntati su Elia Viviani nell'omnium. Inizia il programma del nuoto di fondo con la 10km femminile, Sofia Raffaeli e Milena Baldassari saranno impegnate nella ginnastica artistica e, infine, Matteo Zurloni cercherà una medaglia nell'arrampicata sportiva categoria speed. Oltre alle gare individuali, però, è il giorno dell'Italvolley di Julio Velasco: dopo aver superato il tabù dei quarti, le azzurre sfideranno la Turchia in semifinale. Una vittoria assicurerebbe una storica medaglia.

Di seguito, il programma completo della giornata, in grassetto gli atleti italiani e le gare che danno medaglia.