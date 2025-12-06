Polonara tedoforo: "Emozione essere qui in piedi"

Achille Polonara è stato tra gli atleti che hanno portato la fiamma olimpica di Milano-Cortina nella staffetta che ha preso il via allo Stadio dei Marmi di Roma: "Questa giornata è stata molto emozionante. Ed è un'emozione anche essere qui in piedi perché fino a qualche settimana fa ero in carrozzina, quindi è già un successo esserci". Il cestista - affetto da leucemia mieloide - si è soffermato sulla sua battaglia contro la malattia: "É stata complicata, spero di essere alla fine e che da adesso in poi le cose vadano meglio. Essere un atleta mi ha aiutato molto e anche la giovane età ha fatto la sua parte. Sono sempre stato un combattente".