Pattinaggio artistico, Sara Conti e Niccolò Macii argento a Nagoya

PATTINAGGIO

Una prova davvero incoraggiante, in vista dell'Olimpiade di Milano-Cortina, per la coppia azzurra che in Giappone conquista l'argento nella finale di coppie d’artistico del Grand Prix in scena a Nagoya. Una medaglia a cui si aggiunge anche il record personale

Sara Conti e Niccolò Macii vincono l’argento nella finale di coppie d’artistico del Grand Prix in scena a Nagoya (Giappone). Per loro, che quest’anno hanno vinto la tappa giapponese dell’NHK Trophy, l’argento è arrivato con tanto di record personale (223.28 punti), alle spalle solamente della coppia giapponese, campione del mondo in carica, Miura/Kihara (225.21). Bronzo per la coppia tedesca Hase/Volodin (221.25). Dopo uno straordinario programma corto (77.22), la coppia azzurra non ha subito la pressione e ha replicato con un programma libero senza sbavature (146.06). In entrambe le parti di gara la coppia italiana ha stabilito il proprio primato personale, a testimonianza del fatto che il programma studiato in vista dei Giochi Olimpici casalinghi sta dando i frutti sperati. Conti/Macii, bronzo mondiale e argento europeo in carica, ottengono in questo modo la terza medaglia nelle finali del Grand Prix, dopo il bronzo di Torino (2022) e Pechino (2023).

