Bonfiglio: "Brignone in gara, me l'ha confermato"

Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: la conferma di Buonfiglio (Coni)

MILANO-CORTINA

Il presidente del Coni Bonfiglio, a margine dell'annuncio dei quattro portabandiera azzurri a Milano-Cortina: "Federica Brignone gareggerà, me l'ha confermato ieri sera. Quando mi ha detto 'penso di farcela' mi sono emozionato"

I PORTABANDIERA AZZURRI A MILANO-CORTINA

"Federica Brignone dai test fatti sarà in gara, me lo ha confermato ieri sera". Lo annuncia Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, dopo aver annunciato i portabandiera di Milano Cortina. "Quando mi ha detto penso di farcela, ero emozionato", ha aggiunto. "Lei ha deciso di provare a esserci com'è caduta, questo dimostra la differenza tra una persona normale e una eccezionale", ha concluso. Il presidente del Coni ha poi commentato la scelta dei portabandiera: "Oggi sono felice ma non felicissimo, perché avrei voluto individuare in Goggia una gratificazione che merita per la sua storia. Ma alla fine devi scegliere in base al momento e alla storia degli atleti - ha aggiunto -. Mi farebbe piacere che portasse la bandiera a Cortina per consegnarla a chi deve poi issarla. Mi auguro che chi scelga questo segua questo mio suggerimento". 

