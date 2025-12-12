Bonfiglio: "Brignone in gara, me l'ha confermato"

Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: la conferma di Buonfiglio (Coni)MILANO-CORTINA
Il presidente del Coni Bonfiglio, a margine dell'annuncio dei quattro portabandiera azzurri a Milano-Cortina: "Federica Brignone gareggerà, me l'ha confermato ieri sera. Quando mi ha detto 'penso di farcela' mi sono emozionato"
"Federica Brignone dai test fatti sarà in gara, me lo ha confermato ieri sera". Lo annuncia Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, dopo aver annunciato i portabandiera di Milano Cortina. "Quando mi ha detto penso di farcela, ero emozionato", ha aggiunto. "Lei ha deciso di provare a esserci com'è caduta, questo dimostra la differenza tra una persona normale e una eccezionale", ha concluso. Il presidente del Coni ha poi commentato la scelta dei portabandiera: "Oggi sono felice ma non felicissimo, perché avrei voluto individuare in Goggia una gratificazione che merita per la sua storia. Ma alla fine devi scegliere in base al momento e alla storia degli atleti - ha aggiunto -. Mi farebbe piacere che portasse la bandiera a Cortina per consegnarla a chi deve poi issarla. Mi auguro che chi scelga questo segua questo mio suggerimento".