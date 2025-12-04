Altro infortunio per la squadra di sci svizzera. Dopo il pesante stop per Lara Gut-Behrami, fuori per l'intera stagione, in allenamento a Saint Moritz si è infortunata anche la discesista Corinne Suter. Per lei una lesione muscolare alla gamba sinistra, una contusione all'articolazione del ginocchio e una frattura non scomposta nella zona antistante il piede destro. Non sono necessarie operazioni, ma la strada per Milano-Cortina è in salita

