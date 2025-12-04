Sci, infortunio Suter: almeno 1 mese di stop. Le news verso le Olimpiadi di Milano-CortinaOlimpiadi
Nuovo incidente in allenamento per una delle sciatrici più attese in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La svizzera Corinne Suter è caduta a St.Moritz mentre preparava i prossimi impegni della sua specialità, la discesa libera. "Gli esami presso la clinica Hirslanden di Zurigo", riferisce la federazione svizzera, "hanno evidenziato una lesione muscolare nella parte inferiore della gamba sinistra, una contusione all'articolazione del ginocchio sinistro e una frattura non scomposta nella zona antistante il piede destro. Nessuna di queste lesioni richiede un intervento chirurgico, ma ci vorrà almeno un mese per rivedere Suter sugli sci. Un infortunio non gravissimo, ma che rende in salita la missione olimpica: a Cortina la discesista svizzera dovrebbe difendere il titolo conquistato a Pechino 2022. La nazionale elvetica spera nel suo recupero dopo aver perso già l'altra star della nazionale, Lara Gut-Behrami, costretta a fermarsi per l'intera stagione a causa della rottura del crociato.