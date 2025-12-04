Offerte Sky
Sci, infortunio Suter: almeno 1 mese di stop. Le news verso le Olimpiadi di Milano-Cortina

Olimpiadi

Altro infortunio per la squadra di sci svizzera. Dopo il pesante stop per Lara Gut-Behrami, fuori per l'intera stagione, in allenamento a Saint Moritz si è infortunata anche la discesista Corinne Suter. Per lei una lesione muscolare alla gamba sinistra, una contusione all'articolazione del ginocchio e una frattura non scomposta nella zona antistante il piede destro. Non sono necessarie operazioni, ma la strada per Milano-Cortina è in salita

LA FIAMMA OLIMPICA ARRIVA IN ITALIA: LE NEWS LIVE

Nuovo incidente in allenamento per una delle sciatrici più attese in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La svizzera Corinne Suter è caduta a St.Moritz mentre preparava i prossimi impegni della sua specialità, la discesa libera. "Gli esami presso la clinica Hirslanden di Zurigo", riferisce la federazione svizzera, "hanno evidenziato una lesione muscolare nella parte inferiore della gamba sinistra, una contusione all'articolazione del ginocchio sinistro e una frattura non scomposta nella zona antistante il piede destro. Nessuna di queste lesioni richiede un intervento chirurgico, ma ci vorrà almeno un mese per rivedere Suter sugli sci. Un infortunio non gravissimo, ma che rende in salita la missione olimpica: a Cortina la discesista svizzera dovrebbe difendere il titolo conquistato a Pechino 2022. La nazionale elvetica spera nel suo recupero dopo aver perso già l'altra star della nazionale, Lara Gut-Behrami, costretta a fermarsi per l'intera stagione a causa della rottura del crociato. 

Lara Gut, niente Olimpiade: rottura crociato

