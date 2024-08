De Giorgi: "C’è grande amarezza, ma siamo giovani"

Nulla da fare per gli azzurri di De Giorgi che restano ai piedi del podio dopo aver perso la finale per il bronzo contro gli Usa: "Loro sono stati più bravi nelle fasi finali dei set, abbiamo lottato ma non è bastato". Sul futuro: "Resta l’amarezza ma siamo un gruppo giovane con grandi margini. Adesso un grosso in bocca al lupo alle ragazze per la finale" PARIGI 2024, RISULTATI E NEWS DI OGGI LIVE - IL RACCONTO DI ITALIA-USA

Resta ottimista Ferdinando De Giorgi nonostante la sconfitta netta per 3-0 nella finale per il bronzo contro gli Stati Uniti: "Un 3-0 meritato perché hanno fatto ogni volta qualcosina in più, anche se il risultato non dà ragione alla lotta che c'è stata", dice il Ct, che aggiunge: "Nel terzo abbiamo recuperato, loro stavano giocando e spingendo in tutti i fondamentali ma noi siamo stati bravi anche se rispetto agli americani non siamo stati efficienti nelle fasi finali, questo ci ha penalizzato".

De Giorgi: "Squadra giovane, percorso comunque virtuoso" Sul futuro di questa nazionale che resta comunque campione del mondo in carica e vicecampione d'Europa: "Noi siamo partiti nel 2021, è una squadra giovane che deve sì fare esperienza ma ha già vinto un Europeo e un Mondiale. Ci sarà da aggiungere qualche giocatore, ma rimane un percorso virtuoso. Al di là dell'amarezza del non aver vinto una medaglia, bisogna stare positivi visto che è un gruppo con margine per molti anni". Infine sull'appuntamento con la storia per le ragazze allenate da Julio Velasco in finale per l'oro contro gli Usa: "Le andrò a vedere, le sensazioni sono buone e faccio un grandissimo in bocca al lupo a Julio, Bernardi, tutto lo staff e le ragazze".

Michieletto: "Mancati nei dettagli, più pronti a Los Angeles" Al termine del match, interviene anche Alessandro Michieletto: "Ci sono mancati i dettagli, oggi c'eravamo a differenza del match contro la Francia. Forse è mancata l'esperienza davanti a squadre più esperte di noi. Alla fine c'è sempre mancato qualcosa, una giocata, una palla in più". Lo schiacciatore di Trento poi aggiunge: "Il dispiacere è grande, ma bisogna anche guardare il percorso di cui dobbiamo essere orgogliosi, in pochi possono dire di aver fatto quello che abbiamo fatto noi. Volevamo fare uno step in più, portarci a casa un bronzo che non è una consolazione, è una vittoria. Ce la siamo giocata punto a punto dopo una brutta semifinale, abbiamo resettato e siamo entrati bene in campo. Portiamo via un bel percorso e saremo più pronti fra quattro anni a Los Angeles".

Romanò: "Non è un 3-0 veritiero, ma onore a loro" "L'abbiamo giocata bene, come dovevamo. Sapevamo di dover stare attaccati ma sul punto a punto ai vantaggi sono stati più bravi loro". Così Yuri Romanò al termine del match. "Non è un 3-0 veritiero ma è così, onore a loro che andranno sul podio, noi siamo nel posto più brutto perché tre su quattro prendono le medaglie e noi siamo quella che resta senza".