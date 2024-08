Clamorosa protesta del Settebello, che prima di scendere in vasca con la Spagna (per i piazzamenti dall'8° al 5° posto) ha voltato le spalle agli arbitri durante l'inno dopo i fatti di Italia-Ungheria e la discussa espulsione di Condemi. Gli azzurri hanno poi giocato i primi 4 minuti con un uomo in meno. Poco prima del via il TAS aveva respinto il ricorso della Federnuoto proprio sul discusso quarto di finale (che non si rigiocherà): la ricostruzione completa

