Il Settebello è definitivamente eliminato dal torneo olimpico di Parigi. Stamattina, 8 agosto, World Acquatics ha rigettato il ricorso presentato dalla Federnuoto italiana in seguito all'arbitraggio dei quarti di finale persi contro l'Ungheria ai rigori. Il gol annullato a Condemi, trasformato in espulsione dell'azzurro e rigore per gli avversari, è stato decisivo ai fini della sconfitta. Il giocatore non è stato invece squalificato

Niente da fare. Anche l'ultima, flebile speranza è stata spenta. Il ricorso della Federnuoto per errore tecnico dell'arbitraggio dei quarti di finale del torneo di pallanuoto tra Italia e Ungheria è stato respinto da World Acquatics. Confermato il successo magiaro ai rigori, ora in semifinale contro la Croazia. Stamattina la federazione internazionale ha convocato il vicepresidente della Fin Giuseppe Marotta, il direttore tecnico azzurro Fabio Conti e il giocatore Francesco Condemi, protagonista dell'episodio incriminato costatogli un'incredibile espulsione. Il giudice ha stabilito che la partita non si rigiocherà, ma Condemi non è stato squalificato. La conferma che il colpo del pallanotista non era affatto violento, come invece giudicato al Var dagli arbitri del match.