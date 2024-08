Tamberi in lacrime: eliminato in finale nell'alto

Finisce subito la finale di salto in alto di Gianmarco Tamberi, che abdica fallendo i tre tentativi a 2.27 m. Il campione olimpico di Tokyo era stato ricoverato fino a poche ore prima per una colica renale. Al termine il pianto e gli abbracci da parte del suo angolo

Niente miracolo a Parigi: Gianmarco Tamberi è stato eliminato dalla finale del salto in alto delle Olimpiadi di Parigi 2024. La medaglia d'oro a Tokyo 2021 non ha superato la misura di 2.27 . Entrato direttamente a 2.22, Gimbo era riuscito al terzo tentativo a superare l'asta, caricandosi e caricando il pubblico italiano presente allo Stade de France. Quando la misura si è alzata però, non c'è stato nulla da fare. Tamberi era stato ricoverato in ospedale fino a poche ore prima della finale a causa di un calcolo renale. Dopo aver fallito il terzo tentativo a 2.27, Tamberi ha portato le mani sul volto e poi dopo qualche secondo ha salutato il pubblico. Tra i primi a consolarlo, il suo amico-rivale Barshim con cui ha condiviso l'oro olimpico di Tokyo.

Il pianto di Gimbo dopo l'eliminazione

'Gimbo' Tamberi ha pianto a dirotto abbracciato da alcuni suoi tifosi in maglia azzurra dopo l'eliminazione a 2,27 nella gara olimpica del salto in alto, disputata nonostante una nuova colica renale. Tamberi è andato verso la curva per abbracciare i suoi, ed è stato coccolato da un nutrito gruppo di italiani per diversi minuti, dopo il terzo e ultimo errore ha salutato il pubblico. Tamberi è rimasto poi in pista per sostenere da vero capitano Sottile, che ha chiuso il 4° posto la finale.