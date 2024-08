Parigi 2024, il programma dell'11 agosto

Ultimo giorno di Olimpiadi: tocca a pallavolo (in campo le ragazze di Velasco), pallanuoto, pallamano e basket. Chiudono i Giochi di Parigi anche ciclismo su pista (Balsamo e Paternoster), maratona (Epis e Yaremchuk), sollevamento pesi, pentathlon moderno (Sotero) e lotta. Di seguito, il programma completo dell'ultima giornata. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Siamo arrivati all'ultimo giorno di queste Olimpiadi: domenica 11 agosto alle 20 si terrà la cerimonia di chiusura. Ma ci sono altri verdetti da decretare: dalla mattina al pomeriggio si svolgeranno le ultime gare per assegnare le medaglie negli sport di squadra, come pallamano, pallanuoto, pallavolo, basket. Ultime gare anche per ciclismo su pista, pentathlon moderno, lotta, sollevamento pesi e maratona femminile. Gli Azzurri in gara sono Epis e Yaremchuk nella maratona femminile, l'Italvolley nella finale donne contro gli Usa, Sotero nel pentarhlon, e Balsamo e Paternoster nell'omnium femminile.

Di seguito, il programma completo della giornata, in grassetto gli atleti italiani e le gare che danno medaglia.