Mancano solo 365 alla cerimonia inaugurale della nostra quarta Olimpiade. C'è ancora tanto lavoro da fare sugli impianti, i costi sono lievitati, burocrazia e cambi ai piani dirigenziali non hanno aiutato. Inizio a Milano, chiusura a Verona, un grande evento per grandi atleti. Perché l'Italia ha tutto per fare una grande performance. Almeno su neve e ghiaccio. C'è da sperare che anche tutto il resto sia all'altezza... ma la curiosità per come saranno i Giochi prevale sulle polemiche