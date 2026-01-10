Offerte Sky
Hockey, le finali scudetto e Coppa Italia in diretta dalla nuova Santa Giulia Arena su Sky

©Getty

C'è grande attesa per vedere operativa la Santa Giulia Ice Hockey Arena che tra meno di un mese ospiterà le partite di hockey sul ghiaccio di Milano-Cortina 2026. Su Sky e NOW, tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, l'inaugurazione del palazzetto con le Final Four di Serie A e la Finale di Coppa Italia. Le partite e dove seguirle live

Il meglio dell’hockey su ghiaccio nazionale inaugura, in diretta su Sky e in streaming su NOW, la nuovissima Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, la struttura che ospiterà alcune tra le sfide di hockey su ghiaccio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Si chiama "Milano Hockey Finals" la due giorni organizzata per sollevare il velo dall’Arena milanese e assegnare ben due trofei: il 92° Scudetto italiano e l’edizione numero 30 della Coppa Italia. LE MILANO HOCKEY FINALS SU SKY SPORT - Quattro saranno i match trasmessi da Sky e NOW, tutti sul canale Sky Sport Arena. Si parte domani, sabato 10 gennaio alle 15.30 con la prima semifinale della IHL Serie A tra Asiago e Cortina. Alle 20.00 appuntamento con la seconda semifinale, tra Rittner Buam e Vipiteno. Domenica 11 gennaio sarà il giorno delle finali: alle 15.30 si assegnerà la Coppa Italia (tra le vincenti delle semifinali Caldaro-Varese e Alleghe-Appiano) e alle 20.00 sarà la volta del match scudetto, tra le vincenti delle semifinali del sabato. Su Sky Sport 24 collegamenti e interviste con Moreno Molla. Le telecronache sono affidate a Danilo Freri e Pietro Nicolodi.

Hockey, Final Four e Coppa Italia: la programmazione su Sky e NOW

Sabato 10 gennaio

  • ore 15.30: Final Four IHL Serie A 2025/26, Semifinale 1 Asiago-Cortina su Sky Sport Arena          
  • ore 20.00: Final Four IHL Serie A 2025/26, Semifinale 2 Rittner Buam-Vipiteno su Sky Sport Arena

Domenica 11 gennaio

  • ore 15.30: Finale Coppa Italia su Sky Sport Arena 
  • ore 20.00: Finale Four IHL Serie A 2025/26, Finale su Sky Sport Arena

