Hockey, le finali scudetto e Coppa Italia in diretta dalla nuova Santa Giulia Arena su Skytest event
C'è grande attesa per vedere operativa la Santa Giulia Ice Hockey Arena che tra meno di un mese ospiterà le partite di hockey sul ghiaccio di Milano-Cortina 2026. Su Sky e NOW, tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, l'inaugurazione del palazzetto con le Final Four di Serie A e la Finale di Coppa Italia. Le partite e dove seguirle live
Il meglio dell’hockey su ghiaccio nazionale inaugura, in diretta su Sky e in streaming su NOW, la nuovissima Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, la struttura che ospiterà alcune tra le sfide di hockey su ghiaccio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Si chiama "Milano Hockey Finals" la due giorni organizzata per sollevare il velo dall’Arena milanese e assegnare ben due trofei: il 92° Scudetto italiano e l’edizione numero 30 della Coppa Italia. LE MILANO HOCKEY FINALS SU SKY SPORT - Quattro saranno i match trasmessi da Sky e NOW, tutti sul canale Sky Sport Arena. Si parte domani, sabato 10 gennaio alle 15.30 con la prima semifinale della IHL Serie A tra Asiago e Cortina. Alle 20.00 appuntamento con la seconda semifinale, tra Rittner Buam e Vipiteno. Domenica 11 gennaio sarà il giorno delle finali: alle 15.30 si assegnerà la Coppa Italia (tra le vincenti delle semifinali Caldaro-Varese e Alleghe-Appiano) e alle 20.00 sarà la volta del match scudetto, tra le vincenti delle semifinali del sabato. Su Sky Sport 24 collegamenti e interviste con Moreno Molla. Le telecronache sono affidate a Danilo Freri e Pietro Nicolodi.
Hockey, Final Four e Coppa Italia: la programmazione su Sky e NOW
Sabato 10 gennaio
- ore 15.30: Final Four IHL Serie A 2025/26, Semifinale 1 Asiago-Cortina su Sky Sport Arena
- ore 20.00: Final Four IHL Serie A 2025/26, Semifinale 2 Rittner Buam-Vipiteno su Sky Sport Arena
Domenica 11 gennaio
- ore 15.30: Finale Coppa Italia su Sky Sport Arena
- ore 20.00: Finale Four IHL Serie A 2025/26, Finale su Sky Sport Arena