Il meglio dell’hockey su ghiaccio nazionale inaugura, in diretta su Sky e in streaming su NOW, la nuovissima Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, la struttura che ospiterà alcune tra le sfide di hockey su ghiaccio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Si chiama "Milano Hockey Finals" la due giorni organizzata per sollevare il velo dall’Arena milanese e assegnare ben due trofei: il 92° Scudetto italiano e l’edizione numero 30 della Coppa Italia. LE MILANO HOCKEY FINALS SU SKY SPORT - Quattro saranno i match trasmessi da Sky e NOW, tutti sul canale Sky Sport Arena. Si parte domani, sabato 10 gennaio alle 15.30 con la prima semifinale della IHL Serie A tra Asiago e Cortina. Alle 20.00 appuntamento con la seconda semifinale, tra Rittner Buam e Vipiteno. Domenica 11 gennaio sarà il giorno delle finali: alle 15.30 si assegnerà la Coppa Italia (tra le vincenti delle semifinali Caldaro-Varese e Alleghe-Appiano) e alle 20.00 sarà la volta del match scudetto, tra le vincenti delle semifinali del sabato. Su Sky Sport 24 collegamenti e interviste con Moreno Molla. Le telecronache sono affidate a Danilo Freri e Pietro Nicolodi.