Dall’acqua del Mar Egeo a quella delle Olimpiadi: la storia di Yusra Mardini

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, raccontiamo la storia di Yusra Mardini: nuotatrice olimpica e Ambasciatrice di Buona Volontà dell'UNHCR. Insieme a sua sorella Sara, ha salvato la vita di circa 30 profughi nuotando per ore nel Mar Egeo nel tentativo di fuggire dalla guerra in Siria e raggiungere l’Europa. Un anno più tardi ha partecipato alle Olimpiadi di Rio nella squadra dei rifugiati. Oggi è un’attivista e ha una sua Fondazione per tutelare i diritti dei profughi e dei rifugiati di guerra