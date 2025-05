Morto a 97 anni Giuseppe Moioli: a Londra 1948 vinse l'Oro olimpico nel canottaggio

Quella di Londra 1948 non è stata solo la prima Olimpiade disputata dopo la fine della seconda guerra mondiale, ma è stata anche il teatro di una delle imprese più importanti della storia del canottaggio italiano con la vittoria della medaglia d'oro. Quel giorno a far parte del quartetto (oltre a Elio Morille, Giovanni Invernizzi e Franco Faggi) c'era Giuseppe Moioli, nato l'8 agosto 1927 a Mandello del Lario (Lecco). A 77 anni dall'impresa londinese, Moioli è morto all'età di 97 anni, ne avrebbe compiuti 98 ad agosto. Era l'atleta olimpionico più anziano d'Italia. In totale per lui quattro presenze alle olimpiadi: Londra 1948, Helsinki 1952, Melbourne 1956 e riserva a Roma 1960.

Nella sua carriera però non c'è stato solo il trionfo a Londra 1948. Molte sono state le vittorie dei campionati europei: a Lucerna (1947), ad Amsterdam (1949, 1954), a Milano (1950), a Bled (1956) e a Poznan (1958).